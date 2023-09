França segue só com vitória e Lewandowski dá vitória a Fernando Santos

A França somou ontem a quinta vitória consecutiva na fase de apuramento para o Campeonato da Europa de 2024 ao bater, em casa, a selecção da República da Irlanda, por 2-0, seguindo assim totalmente isolada no topo do Grupo B, com 15 pontos.

Num jogo realizado no Parque dos Príncipes, marcaram para os franceses Tchouaméni, a passe de Kylian Mbappé, e Marcus Thuram, que fez a assim a sua estreia a marcar com a camisola da selecção gaulesa.

Já a Polónia, orientada por Fernando Santos, somou a sua segunda vitória na fase de qualificação para o Euro 2024, ao bater as Ilhas Faroé por 2-0, em jogo a contar para o Grupo E.

Numa primeira parte sem golos, foi Robert Lewandowski quem teve de resolver no segundo tempo, com dois golos — um deles da marca de penálti. Com este triunfo, a Polónia é 3.ª classificada do grupo.