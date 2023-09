O vinho para lá das vindimas em Setembro. Eventos vínicos de Norte a Sul do país

Vinho Verde

Chegou a estar anunciado já para este fim-de-semana, mas a chuva trocou as voltas à organização. O Vinho Verde Essência Festival vai tomar conta do Jardim do Museu Nacional Soares dos Reis (um espaço que normalmente não é visitável), no Porto, nos dias 22 a 24 de Setembro. No cartaz, alinham-se concertos — GNR e Os Azeitonas, sexta e sábado, respectivamente, às 21h30 e Roda de Samba Cravo & Canela, no domingo, pelas 18h —, gastronomia — com "banquetes" assinados por Rui Paula, Angélica Salvador e Tiago Bonito — e, claro, experiências em torno do Vinho Verde.

Este festival "reunirá cerca de 40 produtores da Região Demarcada dos Vinhos Verdes", que ali darão a provar as suas referências, dos "vinhos brancos leves e frescos aos mais complexos, gastronómicos e longevos, nativos de castas ímpares como Alvarinho, Loureiro ou Avesso, entre tantas outras".

Para além dos "banquetes" (50 euros / pessoa e lotação limitada), haverá quatro restaurantes a funcionar non-stop — Habitat (sabores mediterrânicos), Obicá (gastronomia italiana), Tokko (cozinha japonesa) e Sagardi Cozinheiros Bascos (carnes na grelha) —, "uma mão-cheia de foodtrucks" e sessões “Mãos na Massa”, onde os 'festivaleiros' poderão replicar "um receituário criativo" que será "harmonizado com um Vinho Verde".

Para os mais novos, haverá espaço para "contos infantis e oficinas de ilustração". O evento é organizado pela Essência Company, patrocinado pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes e tem o apoio da Câmara Municipal do Porto. Horários: sexta, das 17h às 24h; sábado, das 12h às 24h; e domingo, das 12h às 22h. Bilhetes: 10 euros (com copo e direito a duas degustações).

Porto e Douro

O bistrô, wine bar e loja de vinhos Mind The Glass, no Porto, assinala o dia (e o mês, vá lá) do vinho do Porto. E até domingo 10 de Setembro é o generoso, "um dos vinhos fortificados mais cobiçados do mundo", que está em destaque na programação deste espaço especializado.

"Para provar a copo ou num cocktail exclusivo" (há mais do que um, na verdade, a partir de 7,5 euros), a proposta é juntar-se a um programa desenhado em parceria com a Quinta do Infantado, que no domingo brindará a clientela do Mind The Glass com "uma abertura de garrafa a fogo, na presença do produtor João Roseira". Informações e reservas através do email reservas@mindtheglass.pt ou do telefone 913 093 932.

De lembrar que a propósito do Porto Wine Day, também o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto preparou programação especial que vai até 30 de Setembro.

Na Quinta da Roêda, no Douro, há Harvest Party a 22 de Setembro, com vinhos, petiscos e música na icónica quinta do grupo The Fladgate Partnership situada no Pinhão e onde nascem os Portos da Croft. "O terraço do centro de visitas e o jardim dos lagares da Quinta da Roêda são palco de showcookings, música ao vivo e uma degustação de vinhos de mesa e vinho do Porto da anfitriã Croft", detalha a empresa.

Desenhada pelo chef Carlos Marques, do restaurante Rabelo (hotel The Vintage House, do mesmo proprietário), a carta do evento inclui "uma vasta selecção de petiscos para partilhar e pratos quentes ou frios, dos mais tradicionais às combinações mais contemporâneas". Haverá ainda uma zona dos grelhados, "à vista de todos", e pizzas feitas em forno a lenha.

Os vinhos não serão apenas da Croft, ou sequer do universo Fladgate (que, com a aquisição da Ideal Drinks, passou a ter também vinhos tranquilos). Estarão nesta "festa" cerca de 20 produtores de vinhos do Douro, que o grupo convidou. A Harvest Party começa às 18h e prolonga-se até às 23h, a entrada custa 65 euros (ou 58 euros, para quem comprar bilhete até dia 8). Até aos 3 anos, a entrada é gratuita e, entre os 4 e 11 anos, os putos pagam meio bilhete. Compra de bilhetes através do email visit@croft.pt.

Da mesma Fladgate, breve lembrete (já aqui demos conta em Julho deste evento) para o último sunset deste Verão no Yeatman, em Vila Nova de Gaia, a 14 de Setembro. As Sunset Wine Parties deste hotel vínico incluem muitos vinhos à prova, de produtores parceiros de Norte a Sul do país, criações gastronómicas várias em versão buffet, actuação ao vivo de DJ e, claro, a vista-postal sobre o casario do centro histórico do Porto, do outro lado do rio. Começam às 19h e estendem-se até à meia-noite; a entrada custa 130 euros por pessoa (para grupos a partir de oito pessoas, 110 euros por pessoa). Reservas no site do Yeatman.

Lisboa

Um curso de iniciação de vinhos, provas enogastronómicas e programas que aliam a cultura da vinha e do vinho à gastronomia. Estas e outras experiências marcarão a 5.ª edição da Alma do Vinho, "o maior festival de vinhos da Região de Lisboa", ou assim o apresenta a organização deste evento, que regressa a Alenquer (Parque Urbano da Romeira) de 14 a 17 de Setembro.

Detalhando, haverá: um “Curso de Vinhos para Totós" (25 euros), no dia 15, pelas 19h30; uma prova premium de "vinhos de Lisboa e vinhos do Mundo" (45 euros), hora e meia de prova nos dias 16 (16h) e 17 (18h30); um programa especial que inclui visita a uma quinta produtora de vinhos com prova e almoço regional incluídos (está disponível todos os dias do evento, custa 75 euros); um jantar (100 euros) com "dez dos melhores vinhos de Lisboa e do Mundo" e "cinco momentos gastronómicos" pela mão do chef João Simões, antecedendo concerto de Rui Veloso no recinto do evento; e "uma experiência imersiva" (45 euros) que conjuga quatro "grandes vinhos" com quatro criações dos chefs Rodrigo Castelo e César Vitorino.

O preço de cada experiência vínica (todas à venda na Ticketline) inclui a entrada no recinto do evento no dia respectivo.

Foto Lenz Moser é o convidado do "Clash Vintages", o evento que o restaurante Suba recebe no dia 13 de Setembro Direitos Reservados

Sendo em Lisboa, este é um evento que junta à mesa várias regiões e países produtores. No dia 13, o restaurante Suba, do hotel Verride Palácio Santa Catarina, receberá o evento Clash Vintages, um jantar vínico exclusivo (só 30 pessoas) com o produtor de vinhos Lenz Moser, numa "lógica menos habitual do que normalmente acontece neste tipo de jantares", descreve a organização, partilhada com a Super Grape. Porquê? "Para cada prato, teremos um vinho do produtor e um outro vinho de perfil semelhante com alguma reputação, colocando à prova a qualidade dos vinhos desta casa austríaca", lemos na nota de imprensa enviada às redacções.

Neste jantar, para além de cinco referências de Lenz Moser (produções que vão da Áustria à China), haverá vinhos da Nova Zelândia, Monção e Melgaço, Alentejo (Portugal), Bordéus (França) e Inglaterra. Os comensais terão a oportunidade de serem juízes "numa batalha vínica, ao sabor do menu de degustação de seis momentos preparado pelo chef executivo do hotel, Fábio Alves".Entre esses momentos, haverá carne da vazia maturada (45 dias), pombo royal e cabrito de leite. Este jantar, com início marcado para as 21h, custa 280 euros por pessoa. Reservas através do email fbmanager@verridesc.pt.

Alentejo

No dia 16 de Setembro, sábado, a Casa Relvas volta a abrir as portas da sua Herdade de São Miguel, no Redondo, para uma celebração ímpar, para todas as idades e até ao pôr-do-sol. “Um Dia em São Miguel” é uma actividade que convida a passar "uma tarde no campo, entre família e amigos, longe do dia-a-dia apressado, e a brindar ao melhor que o Alentejo tem para oferecer".

Das 14h até que o sol se ponha, o evento compreenderá provas de vinho e gastronomia, concertos na vinha, jogos tradicionais, barraquinhas de iguarias e artesanato da região. Destaque para as provas especiais: “Monocastas da Casa Relvas” (das 15h às 15h30), com Nuno Franco, director de produção da Casa Relvas; “20 anos de Herdade de São Miguel” (das 16h às 16h30), por Alexandre Relvas; e “Trincadeira, a mal-amada” (das 17h às 17h30), com condução do jornalista João Paulo Martins.

O bilhete (pulseira) custa 20 euros (os menores de 18 anos, desde que acompanhados por adultos, não pagam) e "parte do valor do bilhete – 5 euros – reverte para o Banco Alimentar Contra a Fome de Évora", informa o produtor. Inclui a possibilidade de inscrição numa das três provas de vinho enunciadas (e cuja lotação é de 60 pessoas, atenção, e requer inscrição prévia, através do email loja@casarelvas.pt).

Foto A Semana Vinipax nos Restaurantes de Beja, agora em Setembro, antecede a Vinipax propriamente dita, que em 2023 decorrerá entre 5 e 8 de Outubro Direitos Reservados

Em Beja, decorre até ao próximo domingo, 10 de Setembro, a Semana Vinipax nos Restaurantes de Beja. Vários restauradores estão a promover os vinhos produzidos em Beja, enquanto o Município "oferece prémios a quem consumir os vinhos de Beja durante esta semana", em concreto "um cupão por cada garrafa consumida".

Para além disso, há produtores a organizar jantares temáticos e provas nos restaurantes aderentes. O melhor mesmo é consultar a lista de restaurantes e produtores envolvidos, assim como detalhes das actividades propostas, no site da Autarquia. Esta semana especial antecede a Vinipax propriamente dita: o evento decorrerá de 5 a 8 de Outubro, com 37 expositores e mais de 700 referências de vinho.