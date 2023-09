O êxodo de milhares de pessoas do Burning Man (depois de três dias na lama)

Foi preciso esperar 48 horas para que o campo de lama em que se transformou o festival Burning Man finalmente secar. Na sexta-feira passada, a três dias do fim do festival, que acontecia no estado norte-americano do Nevada, um temporal abateu-se sobre Black Rock City e enterrou o Burning Man em lama. Agora que a chuva deu tréguas e o sol já brilha, uma caravana de milhares de pessoas atravessa um deserto de lama seca.

As imagens captadas no terreno, com recurso a drones e satélites da empresa Maxar Technologies testemunham enormes filas de carros e autocaravanas, carrinhas e camiões em caminhos de terra batida. São milhares de pessoas a saírem finalmente do Burning Man. O Dia do Trabalhador norte-americano, que se assinala a 4 de Setembro, era, de facto, o último dia do evento. Mas o espectáculo terminou mais cedo por causa das chuvas fortes.

Uma pessoa morreu durante o temporal em circunstâncias que estão ainda a ser apuradas pela polícia — um caso cujos detalhes não foram revelados pelas autoridades. Entre o temporal do fim-de-semana e a ordem de saída desta segunda-feira, quando o solo já permitia as deslocações, uma multidão esperou que a lama secasse no terreno do festival. Muitas tentaram sair a pé nos últimos dias, quando a circulação automóvel ainda estava proibida.