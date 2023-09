Na Vuelta ainda não tinha havido um espanhol feliz

No primeiro dia com festa espanhola na meta, a Volta a Espanha viveu uma tarde globalmente calma, sem “agressões” entre os principais favoritos ao triunfo na corrida.

Onze etapas depois, houve um espanhol a vencer em casa, conquistando uma etapa da Vuelta 2023. Jesús Herrada, da Cofidis, foi o mais forte do dia nesta quarta-feira, numa etapa que não é das mais ricas em histórias para contar.

Para a chegada a Laguna Negra, no Norte de Espanha, o perfil globalmente plano da etapa precipitou a formação de uma fuga de 26 ciclistas. Sem nenhum nome “perigoso” para atacar a liderança da corrida – o mais perto da camisola vermelha era Geraint Thomas, mas já a mais de 13 minutos –, o pelotão rolou sem especial preocupação com a vantagem dos aventureiros.

O final da etapa tinha desenhado uma subida de cerca de 20 quilómetros, com os últimos seis com pendente considerável. Seria terreno para ataques no grupo principal? Olhando para a inclinação, sim. Mas todos optaram por guardar forças para dias mais exigentes – e eles estão aí a vir.

Houve, nessa medida, luta pela etapa entre os homens da fuga, da qual foram caindo os mais frágeis, aos poucos. O alvo a abater por toda a gente seria sempre Thomas e os fugitivos, sabendo disso, aplicaram a estratégia que muitas vezes foi aplicada contra Peter Sagan durante anos e anos: obrigar o “tubarão” da fuga a assumir as despesas do grupo, sobretudo quando Thomas tinha Ganna para rebocar o grupo.

Caicedo atacou e pareceu que ia para a vitória, mas o final muito inclinado, com pendentes que chegaram aos 12%, tirou-lhe as forças. Acabou por ser Herrada, até então muito resguardado, a fazer um ataque explosivo, sem resposta capaz de mais ninguém.

Mais atrás, no pelotão, a jovem promessa Cian Uijtdebroeks teve liberdade para sair do grupo, bem como Hugh Carthy, mas foram os únicos: a Quick-Step, posteriormente com ajuda da Jumbo, formou um autêntico cordão de segurança na frente do grupo, com ciclistas a ocuparem toda a largura da estrada.

Ninguém sairia dali, para que este fosse um dia tranquilo. Emoção só para sexta-feira, na subida ao Tourmalet, depois de uma etapa plana, com mais do que provável final em pelotão compacto.