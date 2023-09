“Tenha um filho e eu deixo que tenha um animal”, propõe candidato à presidência de Taiwan

Taiwan tem uma das taxas de natalidade mais baixas do mundo, mas Terry Gou, fundador da Foxconn, empresa que fornece componentes electrónicos à Apple e candidato à presidência da ilha, propõe uma solução pouco ortodoxa para o problema.

Para o multimilionário, oferecer gratuitamente um novo animal de companhia sempre que os casais tiverem filhos é a opção que melhor se aplica. “Dê à luz um filho e eu deixo que tenha mais um animal de estimação. Dê à luz dois filhos e eu deixo-o adoptar mais dois”, declarou, citado pelo Guardian.

Em Taiwan, não é necessária a autorização do Tsai (presidente) para ter um cão ou gato. O elevado custo de vida e a dificuldade em conseguir creches para as crianças têm levado muitas famílias a optarem por ter um animal em vez de um filho. Com a proposta, o candidato independente parece acreditar que é possível resolver dois problemas de uma vez, depois de uma visita a uma associação de protecção animal.

“Se não houver taxa de natalidade no futuro, quem vai cuidar dos nossos animais?”, questionou. A proposta foi criticada tanto por políticos como por grupos de defesa dos direitos dos animais.

As eleições estão marcadas para Janeiro do próximo ano e acontecem num dos períodos de maior tensão entre a República Popular da China, que encara a ilha como parte do seu território, e o Governo de Taiwan.

Terry Gou falou destas questões quando anunciou, no dia 28 de Agosto, a candidatura à presidência e culpou o Partido Democrático Progressista (DPP), que está no poder desde 2016, pelo “perigo de guerra” com a China.

No sábado, o fundador e accionista da Foxxcon renunciou ao cargo na administração da empresa, mas, para concorrer às eleições, terá de reunir 290 mil assinaturas até Novembro. De acordo com o diário britânico, o empresário ocupa o terceiro lugar nas sondagens. William Lai Ching-te, actual vice-presidente do DPP ocupa a primeira posição com cerca de um terço do apoio do total de eleitores.