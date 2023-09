Relações interespécies e a função social dos cães

A função que os cachorros cumprem no espaço público é a de agregadores, no sentido em que contribuem para conter ou fazer regredir uma tendência que a modernidade vem acentuando: o deslaçamento.

Saio à rua com o meu patudo Johni e socializo com seis ou sete pessoas, falamos dos hábitos dos nossos companheiros e daí podem desenrolar-se relações edificantes. Porém, se no dia seguinte vou às compras sozinho, torno-me um anónimo desconhecido e as sociabilidades ficam esvaziadas. Sabe-se que a relação dos humanos com os cães dura há milhares de anos, mas não há a certeza se esse processo de evolução derivou de uma segmentação entre esses caninos candidatos a futuros lobos que, por necessidade de sobrevivência, se aproximaram dos humanos, trocando a guerra pela oferta de restos de comida, ou se foram os humanos que, ao domesticarem animais (para trabalho e alimento) precisaram de instrumentalizar os cachorros para sua proteção ou, por exemplo, para ajuda na caça e pastoreio do gado.