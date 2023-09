P24. O que explica a demissão do ministro da Defesa da Ucrânia em plena contra-ofensiva?

Neste episódio falamos com Sandra Fernandes, especialista em Relações Internacionais e professora da Universidade do Minho.

Este domingo, Volodymyr Zelensky decidiu demitir o ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, e substituí-lo por Rustem Umerov, líder proeminente da comunidade tártara da Crimeia.

A posição de Reznikov, um advogado de 56 anos nomeado ministro pouco tempo antes do início da invasão, fragilizou-se nos últimos tempos. O governante foi acusado de estar envolvido num esquema de corrupção no Ministério da Defesa, relacionado com a aquisição de bens alimentares e equipamentos para as Forças Armadas a preços acima do valor de mercado.

Mas numa altura em que são notícia alegados avanços das tropas ucranianas na linha de defesa russa mais a sul, que sinal é que Zelensky quer enviar, tanto à União Europeia como ao povo ucraniano?

E que evoluções podemos esperar deste conflito que parece continuar a não ter um fim à vista?

Neste P24, conversamos com Sandra Fernandes, professora da Universidade do Minho e especialista em Relações Internacionais.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, no SoundCloud ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.