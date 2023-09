Altice rejeita responsabilidades na falha do VAR no Dragão

Empresa garante ter assegurado o bom funcionamento do sistema através de uma UPS de reserva, referindo falha de energia numa tomada do estádio.

A Altice Portugal emitiu, esta segunda-feira, um comunicado em resposta à posição do FC Porto para esclarecer a posição da empresa no episódio que marcou o jogo do Estádio do Dragão, em que “rejeita qualquer responsabilidade na falha ocorrida no sistema de videoarbitragem (VAR) utilizado durante o encontro” de domingo, entre o FC Porto e o Arouca, para a 4.ª jornada da Liga.

A Altice resume o sucedido em quatro pontos, alegando não ter sido “detectada qualquer avaria no sistema de suporte ao VAR”, nem ter procedido “à substituição do mesmo”, refere no primeiro ponto.

“Assim que as equipas técnicas verificaram que a fonte de alimentação da UPS (Uninterrupted Power Supply) tinha esgotado a bateria, decorrente da falha de energia da tomada de alimentação disponibilizada pelo FC Porto, imediatamente ligaram uma segunda UPS, totalmente carregada, que possibilitou a restauração total dos sistemas e do respectivo serviço VAR”, garante a Altice, corroborando a explicação da FPF.

“Aquando da referida falha do sistema de videoarbitragem, e antes da utilização da segunda UPS, foi comprovado no local, pelas equipas técnicas da Altice e do Futebol Clube do Porto, a existência de uma falha de energia na tomada eléctrica do Estádio do Dragão”, destaca o comunicado, com a Altice a reforçar o facto de ter sido a sua infra-estrutura e a “existência de uma segunda UPS”, que permitiu retomar o sistema de videoarbitragem.