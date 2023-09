Árbitro anula penálti ao FC Porto através de chamada telefónica

Foram precisos vários minutos e uma chamada telefónica insólita para que o árbitro Miguel Nogueira decidisse o desfecho de uma grande penalidade sobre o iraniano Mehdi Taremi, no empate entre FC Porto e Arouca deste domingo.

O árbitro principal apontou para a marca dos 11 metros, mas o videoárbitro pediu que este consultasse as imagens do lance, por dúvidas quanto à existência de falta sobre o avançado portista. Miguel Nogueira aproximou-se da cabine destinada a esta revisão de imagens, mas foi possível perceber que existiu alguma falha nas comunicações.

Foi através de um telemóvel passado pelo quarto árbitro que Miguel Nogueira terá falado com o videoárbitro, não sendo ainda claro se o árbitro não teve acesso às imagens do lance em pleno Estádio do Dragão. Depois de uma longa conversa ao telefone, chamou os responsáveis técnicos das equipas e explicou a decisão. Nas imagens televisivas, Vítor Bruno, que substituiu Sérgio Conceição após castigo, parece dizer que a decisão foi tomada ao telemóvel. Algo que o técnico confirmou logo após o apito final.

"Não quero faltar ao respeito a ninguém, mas penso que o que aconteceu no final foi uma caricatura do que tem sido o futebol mais recente em Portugal. Já tivemos vários casos esta época em que as coisas não funcionaram bem a partir da cidade do futebol. Alterar posições tomadas no campo a dez, 15 metros via telefone...não me parece que seja esse o caminho. Independentemente de se ter ajuizado bem ou mal, não é isso que questiono. Se queremos credibilizar mais o nosso futebol e que o nosso jogo seja promovido lá fora, não me parece que este seja o caminho", afirmou Vítor Bruno, adjunto dos portistas, na flash interview da Sport TV.

Com o empate deste domingo contra os arouquenses (1-1), o FC Porto pode deixar escapar o Sporting na liderança do campeonato, caso os sportinguistas triunfem frente ao Sp. Braga na "Pedreira" na noite deste domingo.

No fim do longo diálogo ao telemóvel, a decisão foi revertida e o penálti favorável ao FC Porto anulado. A longa indecisão levou a que fossem dados 17 minutos de compensação no Dragão. O elevado tempo de jogo mereceu críticas do treinador do Arouca, Daniel Ramos.

"Tenho mais de 20 anos de treinador e nunca tinha jogado tanto tempo extra, 22 minutos. O que acaba irritar é que 17 minutos é um tempo bastante aceitável, acho que é recorde na I Liga. Depois, mais três minutos que depois foram cinco em cima dos 17 provoca descontentamento, como é lógico", explica o treinador.

Os portistas chegaram à igualdade durante os descontos, tendo desperdiçado uma grande penalidade aos 90+15'.

O momento do telefonema entre Miguel Nogueira e o videoárbitro tornou-se viral e já corre o mundo, com várias páginas de humor a usar o acontecimento insólito em piadas.