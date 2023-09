Um mercado dominado pelos milhões sauditas

Aquilo que o mercado de transferências nos mostrou nos últimos tempos é que há sempre alguém com os bolsos mais fundos do que os outros. Já muitos assumiram esse papel. O Verão de 2023 ficará para sempre conhecido no futebol internacional como aquele em que um país se tornou no gastador mais importante do futebol mundial. Através do seu fundo de investimento soberano (PIF), e usando quatro dos seus principais clubes, a Arábia Saudita despejou centenas de milhões no futebol para ter “estrelas” e mudar a percepção internacional do país. Em valores de transferências e em salários. Cristiano Ronaldo foi o primeiro e muitos foram atrás. E um detalhe que não é desprovido de importância. O mercado pode estar fechado na Europa, mas os clubes sauditas ainda têm mais uma semana para comprar. E tudo o que está escrito neste texto pode ficar desactualizado.

