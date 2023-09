Rede sísmica da Ucrânia usada para monitorizar guerra em tempo real pela primeira vez

A meio da manhã de 20 de Maio, às 10h37 (hora de Lisboa), quando o autarca da cidade ucraniana de Malyn, a cerca de 100 quilómetros de Kiev, anunciou que a região tinha sido alvo de um ataque com mísseis, um grupo de sete investigadores noruegueses e um ucraniano já tinha recebido quatro horas antes, a 2000 quilómetros dali, as provas de três explosões na cidade, registadas com poucos segundos entre si. Com base apenas nesses dados, a equipa conseguiu identificar o local do ataque com uma precisão de 100 metros.

