Homem morto a tiro na Póvoa de Varzim

Crime terá ocorrido no interior de um edifício onde existia um escritório de advogados e de uma solicitadora

Um homem morreu ao início da tarde desta sexta-feira, alegadamente alvejado a tiro, no interior de um edifício onde existe um escritório de advogados e de uma solicitadora, na Póvoa de Varzim. O autor dos disparos terá fugido e o caso está nas mãos da Polícia Judiciária.

Os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim foram alertados, pouco antes das 14h, para uma situação envolvendo tiros, no edifício na Rua dos Ferreiros. A PSP da cidade também foi chamada ao local, mas o caso terá passado para as mãos da Polícia Judiciária, por ser um crime que envolve uma arma de fogo.

Segundo as informações que foi possível recolher, do incidente terá resultado uma vítima mortal, um homem, mas desconhecem-se, por enquanto, mais dados relacionados com o crime.