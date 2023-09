Fecho do mercado de transferências: Matheus Nunes no Man. City

Enquanto não se confirmam oficialmente várias mudanças de clube de alguns jogadores de quem se tem falado, casos de Vlachodimos (a caminho do Notthingham Forest), João Félix (na rota do Barcelona), Palhinha (a rumar ao Bayern Munique) ou Bernat (cobiçado pelo Benfica), algumas transferências já se concretizaram. Aqui encontra os casos já confirmados deste último dia do mercado de transferências nos principais campeonatos de futebol.

Matheus Nunes no City por cinco épocas

O Manchester City oficializou esta sexta-feira a contratação do internacional português Matheus Nunes até 2028, confirmando o cenário antecipado nos últimos dias, enquanto decorriam negociações entre os campeões ingleses e o Wolverhampton, que receberá 55 milhões de euros pela transferência, mais seis milhões de bónus.

Os “wolves” garantiram ainda Tommy Doyle, médio inglês de 21 anos, cujo passe foi avaliado em 7 milhões de euros. O jogador esteve cedido pelo Manchester City ao Sheffield United na época passada e poderá ser resgatado pelo City, que garantiu direito de opção por 5,8 milhões de euros.

Matheus Nunes viajou para Manchester, onde vai cumprir exames médicos e finalizou as formalidades necessárias para acertar o acordo para as próximas cinco épocas.

Parte interessada nesta negociação, o Sporting receberá cerca de 2,1 milhões de euros, resultantes dos 10% de uma futura mais-valia (1 milhão) clausulada na transferência (de 45 milhões de euros) para o Wolverhampton, e ainda do valor referente a quatro anos do mecanismo de solidariedade (2%), que perfaz 1,1 milhões de euros.

Nuno Tavares emprestado pelo Arsenal ao Nottingham Forest

O defesa português Nuno Tavares foi emprestado até final da temporada pelo Arsenal ao Nottingham Forest.

Contratado ao Benfica em 2021/22, Nuno Tavares, de 23 anos, vai ser emprestado pela segunda temporada consecutiva, depois de ter estado nos franceses do Marselha na última temporada, marcando seis golos em 39 encontros.

O internacional sub-21 passou na formação por Sporting e Casa Pia, antes de chegar ao Benfica, ainda como juvenil, estreando-se pela equipa principal das "águias" em 2019/20.

Sporting empresta Tanlongo ao Copenhaga

O argentino Mateo Tanlongo vai jogar até ao final da época no Copenhaga por empréstimo do Sporting, anunciou nesta sexta-feira o clube dinamarquês onde joga o português Diogo Gonçalves e que acordou ainda uma cláusula de aquisição do médio.

Tanlongo, de 20 anos, chegou ao Sporting a meio da temporada passada, a tempo de participar em 14 jogos, proveniente do Rosário Central.

O médio ítalo-argentino, que disputou o Mundial sub-20 pela Argentina, chegou ao Sporting em Janeiro, após o fim do contrato com o Rosário Central, tendo acordado com os "leões" uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.