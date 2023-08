PÚBLICO aumenta circulação no primeiro semestre do ano e cresce no digital

Circulação do PÚBLICO subiu 2% entre Janeiro e Junho de 2023, em comparação com o mesmo período de 2022. É caso único entre a imprensa generalista com periodicidade inferior à bimensal.

A circulação total do PÚBLICO subiu 2% no primeiro semestre de 2023, revela o mais recente boletim informativo da Associação Portuguesa para o Controlo da Tiragem e Circulação (APCT). É caso único de crescimento na circulação digital e impressa na imprensa de informação geral com periodicidade diária, semanal ou mensal — e que inclui o Correio da Manhã, Diário de Notícias (DN), Expresso, Jornal de Notícias (JN), Destak, Sábado, Selecções do Reader’s Digest e Visão.

Só o jornal bimestral Tempo Livre, da Fundação Inatel, sem circulação digital, alcançou o mesmo crescimento de 2% entre Janeiro e Junho deste ano.

Os dados da APCT apontam para que, entre Janeiro e Junho de 2023, o PÚBLICO registou, em média, 59.511 circulações impressas e digitais por mês — acima das 58.582 circulações que se registaram em 2022. Entre o primeiro semestre de 2022 e o mesmo período deste ano, a circulação impressa reduziu oito pontos percentuais, mas a circulação digital aumentou em 4%. Lisboa, Porto e Braga são os distritos em que o PÚBLICO regista maior circulação impressa — 45,9%, 20% e 3,7%, respectivamente.

A queda mais significativa foi a do DN, que viu a circulação total baixar em 27% no primeiro semestre de 2023, em comparação com os números do mesmo semestre do ano passado. A circulação do DN no digital baixou dois pontos percentuais nesse período, mas em 42% no formato impresso — a maior quebra entre os meios de informação geral. Só este jornal e a Sábado não subiram a circulação digital no período em análise: na revista semanal, baixou em 5%.

Quanto às publicações desportivas (Autofoco, Automotive, Carros & Motores, O Jogo, Record e Turbo), nenhuma delas registou um aumento da circulação total no primeiro semestre do ano. A revista mensal Automotive manteve os mesmos resultados que no primeiro semestre de 2022. De resto, as quedas menos significativas foram as da revista Turbo e do jornal Record, cuja circulação total baixou oito pontos percentuais nos dois casos.