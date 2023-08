“Corrida contra o tempo” para garantir creche gratuita ao máximo de crianças

Começa esta sexta-feira uma nova fase do programa Creche Feliz, que garante a gratuitidade na frequência de creches a crianças nascidas depois de 1 de Setembro de 2021. Este ano, o número de crianças abrangidas será maior, já que passa a incluir as que já beneficiaram da gratuitidade no ano anterior, e que passam agora para a sala dos 2 anos, e as que entram de novo. Mas não há, por enquanto, dados concretos sobre quantas vagas a mais foi possível abrir — sendo certo que nunca serão suficientes para todos os que a ela teriam direito. E as medidas que deveriam ter agilizado a criação de novas vagas não estarão a ser aplicadas com a velocidade necessária.

