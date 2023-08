“Uma nuvem” de cinco milhões de abelhas escapou de um camião no Canadá

Um acidente com o camião que transportava os animais fez com que as colmeias se soltassem e caíssem do veículo. A maioria das abelhas foi recapturada, mas centenas não sobreviveram ao incidente.

“Uma nuvem de abelhas bastante louca” foi o que Michael Barber encontrou quando a polícia canadiana lhe pediu ajuda para lidar com o enxame de cinco milhões de abelhas que tinha caído de um camião. Os animais estavam “muito zangados, confusos e sem-abrigo”, descreveu o apicultor à BBC.

O acidente com um camião que transportava colmeias aconteceu em Burlington, Ontário, no Canadá, esta quarta-feira, fazendo com que as correias que as prendiam se soltassem, causando a fuga das abelhas. Ryan Anderson, polícia, disse à CBC News que “não tinham a certeza do que realmente aconteceu” para provocar o acidente.

Segundo o apicultor dono da Tri-City Bee Rescue, uma empresa de resgate de abelhas, contou à televisão britânica, os animais e as colmeias ficaram espalhados num raio de cerca de 400 metros. Incapaz de lidar com a situação sozinho, Barber chamou mais de dez colegas para ajudar a recapturar as abelhas.

Durante as operações, as autoridades aconselharam os transeuntes a afastarem-se do local e os condutores a circularem com as janelas fechadas. Puseram ainda um apelo nas redes sociais para que ninguém se aproximasse do local. O condutor do camião que transportava as abelhas — que não levava um fato de protecção — terá sido picado mais de cem vezes, mas não ficou com ferimentos graves.

Apesar de a maioria das abelhas ter reencontrado as colmeias, algumas centenas não sobreviveram, lamentou o apicultor. “Espero nunca mais presenciar algo assim”, confessou.