Canoagem: Fernando Pimenta campeão do mundo na “short race” de maratonas

O canoísta português Fernando Pimenta sagrou-se esta quinta-feira campeão do mundo na especialidade de maratonas short race, em Vejen, na Dinamarca, revalidando o título conquistado em 2022 em Ponte de Lima.

Pimenta venceu a final com o tempo de 14m14,32s, superando o dinamarquês Mads Pedersen, por 1,53 segundos, que se sagrou vice-campeão pela terceira vez consecutiva, enquanto no terceiro posto ficou o norueguês Eivind Vold, campeão da Europa, a 14,34s.

José Ramalho, campeão em 2021, repetiu o quinto lugar que tinha conseguido em 2022, com o tempo de 14m31,39s, a 17,07 segundos de Fernando Pimenta.

Pimenta passa a somar quatro medalhas em Mundiais de maratonas, duas das quais de ouro na short race, uma de bronze em 2012 na mesma especialidade e um título de campeão do Mundo em K2 com José Ramalho, conseguido em 2022, título que vão defender no domingo.

A selecção portuguesa conta em competição com Sérgio Maciel e Alfredo Faria, o sub-23 Francisco Santos e os juniores João Sousa, Francisco Batista e João Bento.