A Roda do Tempo volta com novos mundos e mais acção: “As forças do mal vão perseguir toda a gente”

Estamos no centro de Praga com a missão de chegar a Dois Rios. Saímos de carro e, depois de passarmos por estradas de alcatrão, em pouco mais de meia hora, vamos dar a caminhos de terra, cada vez mais estreitos. Lá encontramos uma povoação alumiada com tochas com fogo e repleta de construções de madeira e pedra. E eis que aparece alguém: “Bem-vindos a Dois Rios” — recebe-nos um dos habitantes. “Há uns tempos, Dois Rios estava irreconhecível. Perdi a minha mulher…” Conta que essa destruição aconteceu por culpa dos trollocs e, após dizer essa palavra, cospe, com desprezo, para o chão.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt