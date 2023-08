Covid-19. EMA recomenda comercialização de vacina adaptada a subvariante Ómicron

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla inglesa) recomendou esta quarta-feira a autorização de uma vacina adaptada à subvariante XBB.1.5 da Ómicron. A vacina — conhecida como Comirnaty Omicron XBB.1.5 — destina-se a ser utilizada na prevenção da covid-19 em adultos e crianças a partir dos seis meses.

Em conformidade com as recomendações anteriores da EMA e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), os adultos e crianças a partir dos 5 anos que necessitem de vacinação devem receber uma dose única, independentemente do seu historial de vacinação contra a covid-19.

As crianças entre os seis meses e os quatro anos podem levar uma ou três doses da vacina. A recomendação foi transmitida à Comissão Europeia, para decisão.

A 17 de Agosto, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) classificou as linhagens da variante Ómicron do coronavírus SARS-CoV-2 como variantes de interesse, alertando para o aumento da propagação e da transmissão da covid-19 na Europa.

“O ECDC classificou todas as linhagens do tipo XBB.1.5 com a alteração adicional de aminoácidos F456L como variantes de interesse. Isto deve-se a um rápido aumento da proporção destas variantes actualmente em circulação, que podem ter propriedades de fuga imunitária em comparação com as variantes que estavam anteriormente em circulação”, indica a agência comunitária em nota de imprensa então divulgada.