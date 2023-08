Segunda parte: o fogo

Durante uma destila, já de madrugada, o medronho falou com voz de Deus ao Severo, e ele, depois de beber mais um copo e mais outro copo e mais outro copo e mais outro copo e mais outro copo, ouviu uma sarça-ardente a ordenar-lhe para subir ao monte e sacrificar o próprio filho. O Severo cambaleou até casa, pegou no Carlos que ainda só tinha meses de vida e ainda ninguém suspeitava de que um dia viria a ser chamado o urso, embrulhou-o com a aba do casaco e saiu com ele, subiu o monte, deitou-o numa pedra. O sol nasceu e inundou o campo de luz acabada de criar, o Severo tirou a faca com a qual matava borregos e levantou o braço. O menino agitou-se. O pai respirou fundo antes de iniciar o movimento descendente e espetar a lâmina no próprio filho.

