O “maior ataque com drones” ucraniano mostra “uma mudança de táctica” na guerra

A Rússia reportou seis ataques com drones ucranianos, no que está a ser considerado o maior ataque deste género no interior do país desde o início da guerra, na madrugada desta quarta-feira. Entre os ataques, um terá atingido o aeroporto de Pskov, a cerca de 800 quilómetros da fronteira da Ucrânia.

