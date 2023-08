Ambientalistas preocupados com arranque de vegetação nas margens do rio Mondego

Obras em leito e margens podem aumentar assoreamento do rio, receia associação Milvoz. Agência Portuguesa do Ambiente diz que vai ajudar a gerir o caudal do rio e que respeita “as melhores práticas”.

No Rio Mondego, a montante da cidade de Coimbra, têm-se acumulado bancos de sedimentos e a vegetação que neles cresce. A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) começou, na semana passada, uma intervenção no leito e margens do rio para mitigar os impactos destes elementos, numa extensão de 3,4 quilómetros. Mas o primeiro impacto das obras que têm um custo de 355 mil euros e se vão prolongar por quatro meses está a deixar os ambientalistas preocupados.