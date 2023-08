O rio Maior está tingido de vermelho mas os produtores de tomate refutam culpas

A proTejo associa “focos de poluição” num afluente do Tejo à “campanha do tomate” que está actualmente em curso. “É a mais pura mentira”, dizem os produtores.

A associação ecologista proTejo denunciou nesta terça-feira “focos de poluição no leito do rio Maior”, no concelho ribatejano com o mesmo nome, especialmente na freguesia de São João da Ribeira. Factos que, dizem, são “coincidentes com o início da campanha do tomate" e que acontecem “todos anos desde 1965, o que já foi diversas vezes denunciado”. A presidente da Associação Portuguesa de Produtores de Tomate (APPT) nega “veementemente” qualquer responsabilidade pela poluição. “É a mais pura mentira. Nós não atiramos nada para o rio. Nada”, garante.