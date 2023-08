Europeu de voleibol: Israel bate Grécia em jogo do grupo de Portugal

A selecção portuguesa de voleibol estreia-se na quarta-feira (18h, SportTV) no Campeonato da Europa, em Telavive, diante da Roménia. Portugal entra em cena no terceiro dia do torneio e depois de, nesta terça-feira, já ter decorrido um jogo do Grupo D.

Foi um encontro bastante equilibrado, a envolver dois adversários directos da formação portuguesa nesta fase. A Grécia perdeu diante de um dos anfitriões da prova, Israel, por 2-3 (17-25, 29-27, 25-21, 21-25, 13-15), com o atacante Ido David a ser decisivo para o triunfo, com 28 pontos somados.

No outro encontro do dia, a contar para o Grupo B e disputado em Varna, a Espanha impôs-se à Bulgária, por 3-1 (25-17, 25-21, 21-25, 25-19).

Para além do Portugal-Roménia, há mais seis partidas agendadas para quarta-feira, com destaque para o Turquia-França, embate que envolve mais duas selecções do Grupo D e um dia antes de a equipa portuguesa defrontar a congénere francesa.