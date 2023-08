Santana Lopes: Marques Mendes “está a seguir a receita” de Marcelo para Belém

Antigo primeiro-ministro do PSD, que já assumiu também poder candidatar-se, diz não ter ficado surpreendido com a disponibilidade de Marques Mendes para avaliar candidatura a Presidente da República.

As eleições presidenciais de 2026 já estão a fazer mexer o PSD: Pedro Santana Lopes tem-se vindo a posicionar para ser candidato à Presidência da República e Luís Marques Mendes veio agora assumir, de forma mais aberta, a possibilidade de se candidatar ao cargo. Fê-lo duas semanas depois de estado ao lado de Luís Montenegro na Festa do Pontal, uma presença que foi vista como um sinal político para as presidenciais. Em declarações ao PÚBLICO, o antigo primeiro-ministro do PSD considera que a hipótese de Marques Mendes ser candidato a Belém já era esperada: “É como a pescada. Antes de o ser já o era”.

Para o actual presidente da câmara da Figueira da Foz, as declarações do antigo líder do PSD e comentador da SIC deram o "pontapé de saída" para Belém, mas sem surpresa. “Quem não esperava de quem faz aquela distribuição de livros e de cumprimentos, de Norte a Sul do país, todos os domingos? Está a seguir uma receita já conhecida mas não vou fazer comparações sobre as diferenças”, afirmou, referindo-se ao actual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que foi comentador televisivo durante anos antes de ser eleito em 2016.

Com a questão do regresso ao PSD em cima da mesa, Pedro Santana Lopes tem admitido ter "currículo" para ser candidato à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa. Há dias relembrou, na SIC Notícias, ter “tanta experiência do sistema político português dos vários lados e das várias áreas de governação – cultura, misericórdia, câmaras”.

Depois de ter estado na Festa do Pontal, a rentrée do PSD, Marques Mendes aproveitou para capitalizar politicamente essa iniciativa que desde logo tinha significado político e ontem, no seu espaço de comentário semanal na SIC, abriu a porta a ser candidato a Belém: "Se um dia achar que, com uma candidatura à Presidência da República, posso ser útil ao país, que é isso que conta, ter utilidade para o país, tomarei essa decisão".

O antigo líder social-democrata já tinha mostrado disponibilidade para avaliar uma candidatura a Belém, em Março passado, no Podcast do Expresso Liberdade para Pensar, mas remeteu a questão para 2024. Agora que sinalizou o seu interesse na corrida presidencial, o silêncio sobre a questão deverá ser a regra nos próximos meses.

Só no próximo ano as presidenciais deverão voltar a ser um tema em força. Até porque a disponibilidade de Pedro Passos Coelho para Belém é ainda um ponto de interrogação, dentro do PSD, apesar de, agora, os putativos candidatos parecerem acreditar que o ex-primeiro-ministro não tem mesmo vontade de concorrer a um cargo não executivo.

Se Marques Mendes esteve fisicamente no Pontal, Santana Lopes pairou no discurso de Luís Montenegro, que anunciou o possível regresso do antigo primeiro-ministro ao partido: "Ele está a caminho". Santana Lopes deixou o PSD em 2018, depois de 40 anos de militância. Agora, pondera voltar e mantém Belém no horizonte.

As declarações do comentador da SIC coincidem também com o arranque da semana da Universidade de Verão do PSD em que estarão outro antigo primeiro-ministro do PSD, Durão Barroso, que também já tem sido colocado na corrida presidencial, e Paulo Portas, ex-líder do CDS e potencial candidato a Presidente da República.