A Festa do Pontal volta a “arraial” e é para “todos, todos, todos” (os amigos do PSD)

Este ano, a direcção do PSD quer um Pontal mais próximo das suas “raízes”, logo, mais popular. Nem todos os líderes do PSD deram importância àquela que é a rentrée política do partido.

A Festa do Pontal, que decorre nesta segunda-feira no Algarve e marca a rentrée política do PSD, é para todos os militantes, simpatizantes e eleitores do partido. “Todos, todos, todos.” Foi a festa de Sá Carneiro, Cavaco Silva e Passos Coelho (que este ano não vai), mas não tanto de Ferreira Leite, Durão Barroso ou Rui Rio. Agora, que é de Luís Montenegro, volta a ser mais do “povo” e menos do “protocolo”. Nas palavras do secretário-geral do partido, será uma “festa mais popular e de acordo com as suas raízes”.