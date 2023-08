Voleibol: Itália inicia com vitória defesa do título europeu

Co-anfitriões do Campeonato da Europa derrotaram a Bélgica sem dificuldades, no encontro que assinalou o arranque do torneio.

O 33.º Campeonato da Europa de voleibol masculino arrancou nesta segunda-feira, em Bolonha, onde uma das selecções anfitriãs da prova, a Itália, se estreou com um triunfo categórico sobre a Bélgica, por 3-0 (25-17, 25-18, 25-15). A actual campeã europeia começou assim, da melhor forma, a defesa do título conquistado em 2021.

Foi essencialmente nas acções de bloco que os italianos se impuseram (oito pontos conquistados), tendo também sido muito mais eficazes no serviço, com sete ases somados contra um do adversário. E nestes dois parâmetros Roberto Russo (Sir Safety Perugia) esteve em destaque, com quatro blocos e dois ases.

Numa competição organizada por quatro países (a Itália juntam-se a Macedónia do Norte, Israel e Bulgária) e que conta com 24 selecções participantes, Portugal só na quarta-feira fará a estreia, diante da Roménia, pelas 19h, em Telavive. Um adversário ao alcance da equipa nacional, num Grupo D que integra também a Grécia, Israel, Turquia e a França (uma das formações mais fortes).

De resto, a agenda de terça-feira prevê um jogo entre Grécia e Israel (19h), bem como um Espanha-Bulgária, no Grupo B (19h30). A Eslovénia, finalista vencida das duas últimas edições do torneio, estreia-se amanhã, frente à Ucrânia. Concluída a fase de grupos, apuram-se para os oitavos-de-final os quatro primeiros classificados.