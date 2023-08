Mundiais de atletismo: Auriol Dongmo chega facilmente à final do peso

Auriol Dongmo qualificou-se neste sábado, sem dificuldade, para a final do concurso de lançamento do peso dos Mundiais de atletismo, que decorrem em Budapeste, na Hungria. A atleta portuguesa precisou apenas de um ensaio para assegurar a marca de apuramento e vai logo à noite, a partir das 19h15, discutir a presença no pódio.

Os 19,10m eram a marca pedida para aceder à final e Dongmo atingiu-a logo à primeira tentativa, ao alcançar 19,59m. Um lançamento que lhe valeu, de resto, o melhor registo do Grupo B de apuramento, à frente da alemã Yemisi Ogunleye (19,44m), da norte-americana Chase Ealey (19,27m) e da chinesa Lijiao Gong (19,16m).

No Grupo A, a neerlandesa Jessica Schilder dominou com 19,64m, seguida da norte-americana Maggie Ewen (19,42m), da canadiana Sarah Mitton (19,37m) e da jamaicana Thomas-Dodd (19,36m), todas com marca de qualificação directa.

Fora da final ficaram as duas outras portuguesas em prova. Eliana Bandeira não foi além dos 17,79m e Jessica Inchude lançou a 18,16m.

Solange Jesus foi 60.ª na maratona

Antes da prova do lançamento do peso, o dia começou com a maratona feminina, que contou com a participação de Solange Jesus. A portuguesa terminou na 60.º posição, a 20m45s da vencedora, a etíope Amane Beriso Shankule.

A maratonista do Feirense, de 36 anos, concluiu os 42,195 quilómetros em 2h45m08s depois de ter quebrado antes dos 30 quilómetros e de ter cumprido a meia maratona em 1h15m12s.

A atleta natural de Oliveira do Bairro apresentou-se entre as 76 participantes na mais longa prova de corrida dos Mundiais com o recorde pessoal de 2h28m15s, conseguidos já este ano, na Maratona de Paris, a 2 de Abril.

A etíope Amane Beriso Shankule sagrou-se campeã do mundo, em 2h24m23s, impondo-se à sua compatriota e antecessora Gotytom Gebreslase, campeã em Oregon2022, por 11 segundos, enquanto a marroquina Fatima Ezzahra Gardadi terminou na terceira posição, a 54.