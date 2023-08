Bruno Fernandes “herói” em Old Trafford, Palhinha e Fábio Vieira também brilham

O internacional português Bruno Fernandes foi herói no resgate do triunfo do Manchester United na recepção ao Nottingham Forest (3-2), em Inglaterra, numa tarde em que também Fábio Vieira e Palhinha brilharam no Arsenal-Fulham.

Em jogos da terceira jornada da Liga inglesa houve emoções fortes. Mas, se para o United a tarde terminou com um sentimento de felicidade, para o Arsenal a reviravolta não foi consumada.

Em Old Trafford, os "red devils" superaram uma desvantagem de 2-0, com o Forest a adiantar-se com golos de Awoniyi (2') e Boly (4').

O United teve "arte" para recuperar: Bruno Fernandes rematou para defesa de Matt Turner, com Eriksen (17') a corresponder a um cruzamento para reduzir. E já no segundo tempo a equipa treinada por Erik ten Hag conseguiu igualar por Casemiro (52'), assistido por Bruno Fernandes.

O português consumaria depois a reviravolta de grande penalidade (76'), já com o adversário reduzido a 10 por expulsão de Worrall (67'), por agarrar Bruno Fernandes.

A equipa de Manchester comemorou os três pontos, ao contrário do Arsenal, que depois de ter entrado a perder no primeiro minuto e de ter chegado à vantagem, não conseguiu confirmar o triunfo diante do Fulham.

Andreas Pereira marcou para a equipa de Marco Silva, tendo Fábio Vieira, lançado na segunda parte, sido decisivo: travado na área, deu origem ao penálti que valeu o 1-1, apontado por Saka (70'). O médio ex-FC Porto ainda assistiu Nketiah (72') para o 2-1. Mas, já contra dez, após expulsão de Bassey no Fulham, coube a Palhinha consumar a recuperação com um desvio no meio da área, aos 87 minutos.

Destaque ainda para o triunfo do Wolverhampton na deslocação ao terreno do Everton (0-1), com Pedro Neto a assistir no golo do austríaco Kalajdzic. José Sá, Nelson Semedo, Pedro Neto e Fábio Silva foram titulares nos "wolves".