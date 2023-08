Quantos professores vão progredir? Governo apresenta três números diferentes

O Governo fez as contas de novo e anunciou, esta sexta-feira, que serão “cerca de 70 mil” os professores que vão beneficiar do diploma que define “aceleradores de carreira”, que foi já publicado em Diário da República.

As novas contas do executivo constam de um comunicado publicado na página electrónica do Governo a propósito da publicação deste diploma. Que ostenta no preâmbulo um número diferente, frisando que as novas medidas de “aceleração das progressões na carreira” irão abranger “cerca de 60 mil” docentes.

Este foi o cálculo apontado pelo ministro da Educação quando da apresentação dos “aceleradores da carreira”, em Abril, e que foi corrigido esta segunda-feira por João Costa, que apontou para um universo de 65 mil professores abrangidos. A subida em relação ao cálculo inicial foi justificada pelo facto de o diploma promulgado por Marcelo Rebelo de Sousa, no início da semana, já não incluir a obrigação de os docentes terem sido afectados pelos dois congelamentos da carreira (2005-2007 e 2011-2017).

Para beneficiarem das novas medidas basta terem sido prejudicados pelo último congelamento, desde que já estivessem em funções em 2005. Esta foi a única mudança introduzida no diploma que foi negociado com os sindicatos e que estes chumbaram. Foi também acrescentado o preâmbulo, onde figura o parágrafo que levou Marcelo a promulgar o diploma depois de ter chumbado a sua versão inicial.

É este: “A solução constante deste decreto-lei, coerente com o programa do Governo e com a estratégia de valorização do conjunto dos serviços do Estado, em especial a escola pública e o Serviço Nacional de Saúde, não prejudica que, em diferentes conjunturas, designadamente em próximas legislaturas, possam ser adoptadas outras soluções, sem prejuízo naturalmente dos direitos ora adquiridos pelos educadores de infância e professores.” Segundo o Presidente da República, fica assim aberta a porta para futuras negociações sobre a recuperação de tempo de serviço congelado.

No comunicado divulgado esta sexta-feira, o Governo indica que “as soluções contidas no diploma agora publicado – e a que informalmente tem sido dado o nome de aceleradores de carreira - vão ter efeitos imediatos, já em Setembro, para 16.500 docentes” e que, “até ao final de 2024, esse número cresce para 29 mil”.

Redução do tempo de espera

As medidas previstas permitirão que “os professores recuperem o tempo em que ficaram a aguardar vaga no 4.º e 6.º escalões a partir do ano de descongelamento (2018)”. Para subirem para os escalões seguintes (5.º e 7.º) é precisam que existam vagas em número suficiente, o que nunca aconteceu até agora e tem levado, nos últimos anos, a que metade dos professores em condições de progredir tenham ficado parados na carreira.

Quanto às vagas para acesso ao 5.º e 7.º escalões vão continuar a existir, como já se sabia, mas será aberto um número de lugares igual ao dos professores que estão agora em condições de progredir para aqueles patamares da carreira.

Será também reduzido em um ano o tempo de permanência dos docentes que estão posicionados no 7.º, 8.º e 9.º escalões. No total, a carreira docente tem dez. O tempo de permanência obrigatório em cada escalão é de quatro anos, à excepção do 5.º onde encolhe para metade.

A Federação Nacional de Professores (Fenprof) tem destacado que este diploma “não contabiliza os seis anos, seis meses e 23 dias” de tempo de serviço reivindicado pelos professores, para além de manter “as votas e quotas de progressão causando injustiças na avaliação docente” e criando “novas assimetrias”. Esta estrutura sindical já anunciou que “irá entregar uma proposta no Ministério da Educação e 1 de Setembro para a recuperação integral do tempo de serviço, buscando também a eliminação de vagas e quotas”.

Num artigo assinado no PÚBLICO, o secretário-geral da Federação Nacional da Educação (FNE), Pedro Barreiros, também criticou duramente o novo diploma, “que ao invés de corrigir as assimetrias e recuperar o tempo de serviço trabalhado e que continua congelado, se apresentou como um dos maiores ataques à carreira docente, ao ser assumido publicamente pelo ministro da Educação que apenas 50% dos professores poderão ambicionar chegar aos últimos três escalões da carreira”.