Megaprojecto imobiliário na antiga Fundição de Oeiras prevê torre de 17 pisos

O recinto onde funcionou, durante grande parte do século passado, a Fundição de Oeiras poderá vir a dar lugar um grande empreendimento imobiliário, prevendo funções residenciais, um hotel, comércio, serviços, equipamentos colectivos e industriais, através da manutenção da actividade das oficinas da CP, antes da EMEF – Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário, a relocalizar no extremo poente da área. O projecto, que está em consulta pública até 26 de Setembro e implicará um investimento de 250 milhões de euros, prevê a construção de 600 fogos, com capacidade para albergar quase três milhares de pessoas, um hotel com 150 camas e uma residência para acolher 135 estudantes.

