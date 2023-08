Tiro: equipa portuguesa campeã mundial de fosso olímpico

A equipa mista portuguesa de fosso olímpico formada por Maria Inês de Barros e João Paulo Azevedo sagrou-se esta sexta-feira campeã mundial desta disciplina de tiro, ao bater na final, em shot-off, a equipa dos Estados Unidos.

Na competição que decorre em Baku, Azerbaijão, as duas equipas chegaram igualadas a 142 no final das três rondas, com João Paulo Azevedo a obter um total de 73 tiros certeiros e Maria Inês de Barros 69, tendo, no shoot-off, Portugal vencido com 13 tiros certeiros, contra 12 dos norte-americanos, formados pela dupla Derrick Scott Mein e Rachel Leighanne Tozier.

O terceiro lugar foi para a dupla cazaque formada por Daniel Pochivalov e Mariya Dmitriyenko, com 141.

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, felicitou, entretanto, os atiradores pelo título mundial conquistado em Baku.

"Parabéns aos atiradores portugueses João Paulo Azevedo e Inês Barros pela conquista do título mundial no Tiro com Armas de Caça. Mais uma modalidade olímpica em que Portugal tem boas aspirações em Paris2024!", assinalou João Paulo Correia na rede social X, antigo Twitter.