Magnus Carlsen conquistou Taça do Mundo, o título que lhe faltava

O norueguês Magnus Carlsen conquistou finalmente a Taça do Mundo, o título que ainda não tinha conseguido obter na sua brilhante carreira. Ao longo da prova, realizada na capital do Azerbaijão, Baku, o número um mundial apenas passou por um momento de aflição, perante o alemão de 18 anos Vincent Keimer, o único jogador que lhe infligiu uma derrota e que o obrigou a aplicar-se a fundo para conseguir levar a eliminatória para o desempate.

Nesta final frente a outro jovem talento, o indiano Praggnanandhaa, também de 18 anos, o equilíbrio nas partidas clássicas foi notório, resultando em dois empates e forçando mais uma vez o desempate. E foi logo nas partidas semi-rápidas, com 25 minutos de reflexão e com 10 segundos de incremento por lance efectuado, que o número um mundial decidiu a contenda a seu favor.

Aproveitando o pouco tempo disponível do indiano na fase final da partida, Carlsen, a partir de uma posição igualada, foi criando dificuldades cada vez maiores até que Praggnanandhaa perdeu o fio à meada, perdendo material e a partida. No jogo seguinte, obrigado a vencer, o indiano nenhuma vantagem conseguiu e, atingindo-se de novo um final totalmente igualado, conformou-se com o empate e com o segundo lugar, que não deixa de ser um resultado brilhante.

Na luta pela terceira posição, Fabiano Caruana começou mal frente a Nijat Abasov, perdendo a primeira partida num ataque avassalador do azerbaijano, mas na segunda conseguiria restabelecer a igualdade. Nas semi-rápidas, o norte-americano não deu hipótese, vencendo as duas partidas e garantindo o bronze.

Como os três primeiros classificados se qualificavam para o próximo torneio de candidatos, Caruana garantiu essa possibilidade, mas também o seu adversário poderá apurar-se, caso Carlsen mantenha a intenção de não lutar pelo título mundial, de que abdicou este ano.