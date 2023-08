João Sousa levou três horas para chegar às meias-finais em Praga

Vimaranense vai defrontar agora o jovem francês Gabriel Debru. Nuno Borges conhece adversário no US Open.

No único duelo dos quartos-de-final do IBG Prague Open entre dois cabeças de série, João Sousa foi mais forte que o italiano Luciano Darderi e avançou para as meias-finais do torneio do ATP Challenger Tour.

O vimaranense de 34 anos e actual 269.º no ranking foi mais sólido do que Darderi (194.º e terceiro mais cotado da prova) na parte final do encontro, decidido quando, a 3/3 do tie-break, Sousa ganhou um ponto que parecia perdido e, para desespero do adversário de 21 anos, ficou em posição privilegiada para concluir, ao fim de duas horas e 50 minutos, com os parciais de 7-5, 3-6 e 7-6 (7/3).

Na segunda meia-final de sexta-feira, o quinto cabeça de série defronta um adversário ainda mais novo, o francês de 17 anos, Gabriel Debru (355.º), campeão júnior de Roland Garros, em 2022.

No US Open, já foi realizado o sorteio dos quadros de singulares e Nuno Borges (79.º) terá como primeiro adversário o austríaco Sebastian Ofner (59.º), detentor de quatro títulos no Challenger Tour, mas sem nunca ter vencido uma ronda no quadro principal do US Open.

Entretanto, os avultados investimentos da Arábia Saudita no desporto chegaram também ao ténis, com o anúncio da realização das Next Gen ATP Finals na cidade de Jeddah, nos próximos cinco anos. A primeira edição do torneio, que reúne os oito melhores tenistas com menos de 22 anos, terá lugar na semana de 28 Novembro e oferece 1,8 milhões de euros em prémios monetários – mais 40% do que a edição de 2022, que decorreu pelo quinto ano consecutivo em Milão.

Sabe-se que a WTA Tour está em conversações com o Governo saudita, mas o rumor de que a Arábia Saudita poderá vir a receber um evento do circuito feminino já está a causar polémica por causa dos direitos cívicos das mulheres naquele país.