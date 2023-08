Edite Fernandes: “Há coisas que acontecem e que são abafadas”

Num dia a sua demissão era dada como certa, no dia seguinte garantiu que não se demitia, que o beijo a Jenni Hermoso após a conquista do Mundial foi consentido, e falou mesmo em “falso feminismo” na contestação que vai enfrentando. Assim segue o caso Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), irredutível nas suas posições e que se vai segurando a si próprio no cargo. Ao PÚBLICO, Edite Fernandes, que foi colega de Jenni Hermoso no Atlético Madrid em 2009/10, considera que a demissão de Rubiales é inevitável e que os gestos que protagonizou após a final que deu o título à “roja” podem ter o mérito de ajudar a que estas coisas deixem de acontecer no futebol feminino. Porque, como reforça a antiga internacional portuguesa que chegou a jogar na China, Espanha, Noruega e EUA, “há coisas que acontecem e que são abafadas”.

