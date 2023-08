Rostos da Aldeia. Joana Guedes, a “menina da Junta” de Barcos

Neste episódio do Rostos da Aldeia vamos até à aldeia de Barcos, no concelho de Tabuaço, conhecer Joana Guedes, a “menina da Junta”. Nasceu no Algarve, cresceu em Barcos, a terra dos pais e dos avós. Os pais são emigrantes em França, mas Joana escolheu sempre ficar e foi ficando em Barcos e a estudar em Tabuaço, onde estudou até ao 12º ano. O acaso levou-a a experimentar trabalhar na Junta de Freguesia de Barcos como funcionária administrativa. Está à frente do Espaço do Cidadão da freguesia, onde ajuda os habitantes mais idosos a resolver todo o tipo de problemas. E faz-lhes companhia quando é preciso.<_o3a_p>

