Luis Rubiales, o sindicalista que se impôs nos bastidores do futebol

Uma breve visita ao passado de Luis Manuel Rubiales Béjar permite facilmente concluir que nunca teve especiais problemas em lidar com a atenção mediática ou em travar uma batalha na praça pública. Mas o momento que hoje vive o actual presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) vai para além de todas as polémicas que enfrentou até à data, com as críticas e a pressão a serem disparadas de diferentes quadrantes da sociedade. Para já, a estratégia tem sido a de resistir, o que não configurará propriamente uma surpresa se olharmos para o percurso que o trouxe até à ribalta da modalidade.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt