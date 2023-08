Luis Rubiales irá demitir-se da liderança da federação espanhola

Chegou ao fim de linha o mandato de Luis Rubiales na presidência da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), com os media espanhóis a anteciparem o cenário mais esperado depois da polémica provocada pelo próprio líder da federação na cerimónia de entrega de medalhas do Mundial de futebol feminino, que decorreu na Austrália e Nova Zelândia.

Luis Rubiales resistiu a praticamente todos os críticos, com o primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, a assumir papel determinante, mas acabou por ceder na sequência da retirada de confiança por parte das próprias associações e, não menos relevante, depois de ter sido notificado pela FIFA, que esta quinta-feira mandou instaurar processo disciplinar ao presidente da RFEF.

O beijo não consentido à futebolista campeã mundial Jenni Hermoso - entre outros actos gravosos durante os festejos do título mundial conquistado pela selecção espanhola na final de Sydney, com triunfo por 1-0 sobre a campeã europeia, Inglaterra -, resulta, assim, na interrupção de funções no segundo mandato de Rubiales, eleito pela primeira vez a 17 de Maio de 2018, quando sucedeu a Ángel Villar, após conseguir maioria absoluta. Reeleito a 21 de Setembro de 2020, até 2024, Rubiales está assim de saída.