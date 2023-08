Mundiais de canoagem: trio vence eliminatórias de K1 em dia “positivo”

Portugal estreia-se com 11 embarcações a garantirem a passagem à fase seguinte dos Campeonatos Mundiais da Alemanha.

Fernando Pimenta, Teresa Portela e Kevin Santos, em K1 1.000, 500 e 200 metros, respectivamente, venceram esta quarta-feira as eliminatórias dos Campeonatos Mundiais da Alemanha, em que Portugal se estreou quase com o pleno de sucesso em 12 provas.

"É um balanço positivo. Das 12 embarcações a competir, 11 passaram à fase seguinte. É um processo gradual. Primeiro o maior número de finais e os lugares de classificação olímpica e depois o melhor resultado possível", regozijou-se o vice-presidente da federação para o alto rendimento, Ricardo Machado.

Depois de ter vencido a sua série de K1 500, Pimenta voltou a ganhar, agora nos olímpicos K1 1.000. Teresa Portela afinou a forma em K1 500 para Paris2024 e Kevin Santos procura um desempenho consonante com o seu título europeu em 2022 de K1 200 metros, que não integra o programa de Paris2024.

"Mostraram um bom nível e espero que garantam a final. Os K4 500 metros, masculino e feminino, também demonstraram que vão estar na luta pela qualificação. A ver se será um dia de sorte, com tudo alinhado para o objectivo definido", acrescentou o dirigente.

Inês Penetra e Beatriz Fernandes foram quintas em C2 500 metros, enquanto Marco Apura foi sétimo em C1 1.000 metros, fazendo boa prova apenas nos primeiros 500 metros, "desligando" para se poupar e atacar o apuramento olímpico com Bruno Afonso, em C2 500.

Esta quinta-feira entram ainda em acção os olímpicos K2 500 João Ribeiro/Messias Baptista e Joana Vasconcelos/Francisca Laia.

Em termos de meias-finais, teremos Fernando Pimenta em K1 1.000, Teresa Portela em K1 500, Kevin Santos em K1 200, a C2 500 Inês Penetra/Beatriz Fernandes e, na canoagem adaptada, Norberto Mourão, bronze nos Jogos Paralímpicos Tóquo2020, em VL2.

Teresa Portela manifestou-se "entusiasmada" pela forma como venceu a eliminatória de K1 500 metros.

"Apesar de fazer K1 500 desde sempre e ser a prova que não me larga - é muito dura e é preciso estar mesmo em forma - já não tenho 20 anos. Poder ter feito a eliminatória e sentir que a controlei e ter ganho é uma motivação para a semifinal".

Kevin Santos foi autorizado a participar em K1 200 metros, distância não olímpica, enquanto espera pela competição decisiva do K4 500 metros, em que procura a presença em Paris2024.

"Em K1 o objectivo era passar à semifinal com gestão da prova, sendo que nos 200 metros é sempre imprevisível. Felizmente consegui sair bem e fiz uma boa primeira parte, o que me permitiu gerir. Se fizer uma boa performance no K1, será um bom indicador para o K4", assumiu.