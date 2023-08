João Sousa avança para os quartos-de-final em Praga

Vimaranense vai discutir um lugar nas meias-finais com Luciano Darderi. Frederico Silva continua sem ganhar no US Open.

João Sousa já garantiu o terceiro melhor resultado da sua irregular época, ao qualificar-se para os quartos-de-final do IBG Prague Open. Depois de ter passado duas rondas no ATP 250 de Córdoba, em Fevereiro, e depois da final do Porto Open, há duas semanas, o melhor tenista português de sempre somou a segunda vitória no torneio do Challenger Tour, que decorre na capital checa e oferece ao vencedor 50 pontos para o ranking mundial.

Frente ao número um mundial júnior de 2019, Jonas Forejtek (776.º), o vimaranense de 34 anos entrou dominante, ganhando os oito primeiros jogos realizados. Mas o checo de 22 anos reagiu, “quebrou” o serviço de Sousa (269.º) por três vezes, e levou a decisão para o terceiro set. Foi aí que a maior experiência de Sousa se fez sentir mais, ao ganhar um longo nono jogo – onde Forejtek dispôs de três game-points para 5-4 – e obter o break decisivo, para vencer, ao fim de duas horas e 25 minutos e depois de eliminar dois break-points, por 6-0, 4-6 e 6-4.

No segundo torneio em que participa desde Maio, depois de dois meses parado por lesão, o quinto cabeça-de-série vai discutir um lugar nas meias-finais com o italiano de 21 anos Luciano Darderi (194.º), que, no sábado, conquistou o seu primeiro título no Challenger Tour.

Menos sorte teve Frederico Silva (230.º), que voltou a perder na primeira eliminatória do qualifying do US Open. O actual número dois português no ranking mundial entrou bem no seu encontro com o norte-americano de 20 anos, Aidan Mayo (373.º), mas ao fim de menos de duas horas saiu derrotado pelos parciais de 3-6, 6-1 e 6-4, repetindo o desfecho de 2021.

Assim, o ténis português estará representado no US Open por Nuno Borges (79.º) e, nos pares, por Francisco Cabral que fará dupla com o brasileiro Rafael Matos. O par esteve a competir no ATP 250 de Winston-Salem, mas, tal como Borges, foi eliminado na ronda inaugural, pelo italiano Simone Bolelli e o croata Mate Pavic, em dois sets, ambos pela margem mínima: 7-6 (10/8), 7-6 (8/6).