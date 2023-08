Hospital de Loures abre inquérito para investigar morte de homem de 93 anos na urgência

Homem deu entrada com uma fractura no colo do fémur. Deveria ter sido transferido para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, mas terá estado cinco horas à espera de transporte, acabando por morrer.

O conselho de administração do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, determinou a abertura de um inquérito "com carácter de urgência" para investigar as circunstâncias que levaram à morte de um homem de 93 anos num corredor da urgência desta unidade hospitalar na segunda-feira.

De acordo com a RTP, que avançou com a notícia, este utente deu entrada no hospital pelas 13h de segunda-feira, com uma fractura no colo do fémur. Deveria ter sido transferido para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, mas após várias horas de espera acabaria por morrer num corredor da urgência sem que essa transferência tivesse sido realizada.

Em declarações à RTP, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Camarate, Luís Martins, refere que os próprios bombeiros se "prontificaram" a transportar o idoso para o Hospital de Santa Maria, mas que tal não lhes foi permitido, uma vez que o transporte é da responsabilidade de uma "empresa externa".

De acordo com o responsável, quando o homem de 93 anos deu entrada no hospital foi feito um raio-x, que detectou uma fractura no colo do fémur. A perna foi depois estabilizada na própria maca dos bombeiros, que ficaram também ali a aguardar. "Tendo em conta os constrangimentos que estavam a existir durante o dia com esta demora, a equipa prontificou-se [a transportar o idoso], mas o hospital não respondeu positivamente", disse Luís Martins. Pelas 18h30, o idoso acabaria por morrer.

Ainda de acordo com o responsável, na segunda-feira, 22 ambulâncias de vários corpos de bombeiros ficaram retidas no hospital devido ao elevado tempo de espera no atendimento e à falta de macas.

Em comunicado, o conselho de administração deste hospital refere que a avaliação preliminar "não permitir estabelecer qualquer relação entre o tempo de permanência na urgência, a assistência prestada e o desfecho que veio a verificar-se". Ainda assim, irá investigar.