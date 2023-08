TC reitera que convocatória para a última convenção do Chega é inválida

O Tribunal Constitucional (TC) reiterou a anulação da validade da convocatória para a última convenção do Chega, indeferindo o recurso que tentava reverter a decisão que a considerou “inválida”. Já a validade das decisões da convenção — como a reeleição do líder — é uma questão que “exorbita” este processo, considerou o tribunal.

Em Julho, após ver a validade da convocatória para a sua última convenção anulada pelo TC, o Chega interpôs um recurso argumentando, entre outras coisas, que a responsável pela impugnação da reunião do conselho nacional do partido (Fernanda Marques Lopes, militante número três) não esgotou todos meios internos para fazer valer a sua queixa. O TC, todavia, voltou a dar razão à militante.

Fernanda Marques Lopes queixou-se ao TC de que a convocatória para a reunião do conselho nacional do partido foi feita pela mesa nacional do partido, órgão que não existe.

Uma vez provada a inexistência do órgão que convoca este conselho, a legitimidade do conselho é anulada. Ora, sendo inválido o conselho, tornam-se também inválidas as suas decisões. Nelas constam a convocatória para a última convenção, em Santarém, onde se elegeram os membros dos órgãos do partido, entre os quais André Ventura, reeleito líder. Passam estas deliberações também a ser nulas? É uma “questão que exorbita o presente processo", respondem os juízes no acórdão a que o PÚBLICO teve acesso.

Antes de recorrer ao TC, Fernanda Marques Lopes tentou primeiro impugnar a validade desta reunião junto do Conselho de Jurisdição Nacional (CJN) do partido, mas este órgão, que tinha 90 dias para lhe responder, nunca o fez. Ao TC, argumentou o CJN que prorrogou o prazo por mais 90 dias, admitindo, porém, nunca o ter comunicado à militante.

Na convenção de Santarém, o partido deveria aprovar os novos estatutos (depois de o TC já ter considerado, por duas vezes, inválidas as alterações feitas nos anteriores congressos). Contudo, para não ter de fazer mais alterações, o Chega decidiu regressar aos estatutos iniciais — a convenção de Janeiro serviu para formalizar essa decisão.