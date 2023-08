Otávio troca o FC Porto pelo Al Nassr em negócio de 60 milhões

Nove anos depois, Otávio já não é jogador do FC Porto. O médio que foi um dos esteios da equipa nos últimos anos, e providencial nos troféus conquistados especialmente desde que Sérgio Conceição assumiu o comando técnico, já está na Arábia Saudita, onde foi apresentado pelo Al Nassr, clube treinado por Luís Castro e onde joga Cristiano Ronaldo. O negócio, que foi oficializado nesta terça-feira, está avaliado em 60 milhões de euros, dos quais 12.750 milhões vão para o Coimbra Esporte Clube, com quem a SAD portista renegociou os direitos económicos de Otávio.

Era pública e assumida a necessidade de os "dragões" fazerem uma maquia avultada no mercado de transferência. Foi o próprio Fernando Gomes, administrador para a área financeira, quem o assumiu há meses e nomes como os de Diogo Costa e Mehdi Taremi foram falados com insistência - as ofertas que chegaram ao Dragão não foram suficientemente apelativas, porém.

De entre as jóias da coroa do FC Porto, seria Otávio, afinal, a cumprir essa missão, a de ajudar a reequilibrar as finanças da SAD. O jogador chegou a acordo com o Al Nassr, que por sua vez convenceu a direcção dos "azuis e brancos", elevando uma proposta que chegou a ser de pouco mais de metade até aos 60 milhões de euros.

Aos 28 anos, Otávio deixa Portugal com nove troféus conquistados (três campeonatos, três Taças de Portugal, duas Supertaças e uma Taça da Liga) e na pele de um dos mais (senão mesmo o mais) influentes jogadores do FC Porto. Diante do Moreirense, na jornada inaugural, realizou o seu último jogo pelo clube e neste sábado já abandonou mais cedo o centro de treinos do Olival, não tendo sido convocado para o embate de domingo, com o Farense.

Entre os números que têm sido avançados, destacam-se os 13 milhões de euros/época que o internacional português deverá vir a auferir, num contrato válido por três temporadas.

No momento do anúncio da despedida de Otávio, que com a camisola portista fez 283 jogos - 31 golos e 68 assistências – e venceu três campeonatos, três Taças de Portugal, duas Supertaças e uma Taça da Liga, o jogador deixou uma mensagem de vídeo, publicada pelo FC Porto, onde se mostrou emocionado por sair do clube.

“É um sentimento de gratidão. O FC Porto deu-me tudo. Sou o que sou graças a este clube. Saio muito feliz por ter conquistado o que conquistei. Saio feliz, como sempre quis, saio bem pelos dois. Chegou o momento de eu ir, mas sempre com o coração aqui. Este clube deu-me tudo”, começou por referir.

Fazendo um balanço da sua passagem pelos “dragões”, o médio lembrou que quando chegou “era só mais um e com o passar do tempo” foi “conquistando” o seu espaço. “Hoje, olhar para tudo o que passei, com a minha família, os meus filhos, foi a melhor escolha que fiz na minha vida. Vou embora, mas estar sempre por aqui, até porque sou portista e os meus filhos são mais ainda. A minha relação com os adeptos sempre foi boa, independentemente de tudo. Tive algumas dificuldades no começo, mas fui sempre atrás do meu sucesso e acredito que com trabalho tudo se conquista”

A terminar, Otávio disse que “surgiu a oportunidade de mudar” a sua vida e da família. “Nunca sairia por bem para mim, mas também pela minha família e para o clube. Foi bom para todos. Agora, é seguir a vida”, terminou.

Em Riade, Otávio vai encontrar um treinador que o conhece bem (Luís Castro trabalhou durante anos na estrutura do FC Porto), para além de Cristiano Ronaldo, colega de selecção, e Alex Telles, ex-colega no FC Porto. Este médio polivalente assume-se como a quinta grande contratação do Al Nassr na presente época, depois de Sadio Mané, Marcelo Brozovic, o próprio Alex Telles e Seko Fofana.

Comunicado do FC Porto:

“A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 29º Q do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a acordo com o Al-Nassr Football Club para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Otávio Edmilson da Silva Monteiro (“Otávio”) pelo valor de 60M€ (sessenta milhões de euros), deduzido do valor de solidariedade devido a terceiros. Mais se informa, que foram renegociados os direitos económicos do jogador que estavam na posse do Coimbra Esporte Clube (32,5%), passando estes para o valor fixo de 12.750.000€ (doze milhões setecentos e cinquenta mil euros). Adicionalmente informa-se que os encargos associados a esta transação já se encontravam imobilizados, aquando da renovação com o jogador em março de 2021.”