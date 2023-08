EUA revêem política de armas biológicas a pensar na ameaça crescente da China

Uma análise do Departamento de Defesa dos Estados Unidos sobre ameaças biológicas, divulgada na quinta-feira, refere que as Forças Armadas norte-americanas estão num "momento crucial" na área da biodefesa e devem agir com urgência para lidar com potenciais ataques de bioterrorismo e outros acontecimentos catastróficos, incluindo pandemias. Em particular, a análise destaca a ameaça crescente representada pela China, bem como os graves perigos provenientes da Rússia e as ameaças persistentes da Coreia do Norte, Irão e organizações extremistas violentas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt