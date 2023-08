Tempestade na Califórnia já fez um morto e semeia destruição

Depois de devastar o México, a tempestade Hillary chegou à Califórnia este domingo. Com ventos de 119 quilómetros por hora, a primeira tempestade tropical a atingir o estado norte-americano em mais de duas décadas já fez um morto e prejuízos de milhões de dólares.

De acordo com a BBC, a vítima mortal tentava atravessar uma das correntes no carro, mas terá sido arrastado no interior do veículo com a força das águas.

As imagens recolhidas pela agência Reuters mostram bem a escala da destruição. Há várias habitações e dezenas de veículos completamente submergidos nas cheias.

Com a progressão da tempestade para norte, as previsões apontam para uma diminuição gradual de intensidade. Ainda assim, são esperadas cheias "potencialmente mortíferas" ao longo do trajecto da tempestade Hillary, com as autoridades a redobrarem esforços para impedir tragédias maiores.

No sudoeste dos Estados Unidos, cerca de 26 milhões de pessoas estão em regiões sob vigilância das autoridades para cheias. A cidade californiana de San Diego será a próxima a ser atingida pela Hillary, com a tempestade a avançar para norte a uma velocidade de 50 quilómetros por hora.