V. Guimarães anuncia Paulo Turra até 2025

Antigo defesa central regressa a Portugal depois de um trajecto como treinador ao lado de Luiz Felipe Scolari no Brasil.

Paulo Turra é a partir desta segunda-feira treinador do V. Guimarães, sucedendo no cargo a Moreno, que abandonou a liderança técnica da equipa minhota depois da primeira jornada.

Antigo defesa-central de V. Guimarães e Boavista, o técnico brasileiro de 49 anos comprometeu-se com os vitorianos até 2025, assumindo a preparação do jogo com o Vizela no treino desta terça-feira, o primeiro da semana.

Adir Kist, Felipe Endres, Cyro Bueno, Rui Cunha, Douglas Jesus e Nuno Madureira completam a equipa técnica liderada por Paulo Turra, que evoluiu ao lado de Felipe Scolari.

?? ?????????? ?????????? é o novo treinador do Vitória Sport Clube



Bem-vindo, Mister! ??#PaixãoePropósito pic.twitter.com/1CgAcRiYs1 — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) August 21, 2023

Em declarações ao site do clube, Paulo Turra comentou o desafio que enfrenta nesta nova fase da carreira. “Espero ter muito sucesso, fazendo com que o Vitória SC ocupe um grande lugar no campeonato. Assisti a alguns jogos e considero que o grupo é muito bom. O meu objectivo é potenciar a qualidade dos jogadores”, disse, lembrando a passagem por Guimarães.

“Fui jogador do Vitória e trata-se de um clube muito grande, com adeptos únicos e fiéis. É um grande do futebol português. Tenho pela frente um belíssimo desafio”, perspectiva.

Paulo Turra iniciou a carreira de treinador em 2009 ao serviço do Novo Hamburgo, após o que trabalhou no Esportivo, Brusque, Brasil de Farroupilha, Cianorte, Operário Ferroviário, Marcílio Dias, Avaí e Caxias.

Em 2017 foi adjunto de Luiz Felipe Scolari no Guangzhou FC, da China, acompanhando o ex-seleccionador de Brasil e Portugal no Palmeiras, Cruzeiro, Grémio de Porto Alegre e Athletico Paranaense.

No Athletico Paranaense alcançou a final da Libertadores, sucedendo a Scolari como técnico principal em 2023, antes de assumir o Santos, último clube do agora treinador do V. Guimarães.