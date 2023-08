Naturalizações

Em todo o mundo, as orquestras sinfónicas, as companhias de ópera e de bailado nacionais reúnem intérpretes de numerosas nacionalidades que, desde crianças, se prepararam para uma carreira artística seja ela onde for. Para o público que frequenta estes espectáculos interessa a qualidade das interpretações e não as nacionalidades representadas em palco que, em geral, pura e simplesmente ignoram.

