Marcano garante vitória do FC Porto no último suspiro

No primeiro jogo sem Otávio, os “dragões” marcaram cedo por Toni Martinez, mas adormeceram com a vantagem e apenas conseguiram garantir a vitória com um golo de Marcano aos 90’+10’

Depois do Sp. Braga e do Benfica (derrotas na primeira jornada), o FC Porto esteve quase a deixar-se contagiar pelo facilitismo que parece estar a afectar os candidatos ao título no arranque da I Liga 2023/24, mas, no último suspiro, manteve o registo 100% vitorioso no campeonato.

Num jogo que começou (demasiado) simples para a equipa de Sérgio Conceição, os “dragões” deixaram-se adormecer após chegarem cedo à vantagem – Toni Martinez voltou a marcar – e permitiram que o Farense crescesse no jogo e, ainda antes do intervalo, fizesse por Rui Costa o golo do empate.