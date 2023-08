Diferendo entre Schmidt e Vlachodimos reacende interesse do Ajax

O clube de Amesterdão tentou a contratação do guarda-redes no início da época passada e mantém interesse no grego, que vai reunir-se nesta segunda-feira com o técnico alemão.

Há um ano houve acordo total entre Odysseas Vlachodimos e o Ajax para um contrato de quatro anos e, em cima da mesa, estava uma oferta a rondar os dez milhões de euros para o Benfica. Porém, por decisão de Rui Costa, o negócio abortou em cima do fecho da janela do mercado de transferência de Verão. Um ano depois, o diferendo entre o guarda-redes grego e o treinador Roger Schmidt reacendeu o interesse dos neerlandeses, que vão avançar com nova uma proposta.

O negócio entre Benfica e Ajax no final de Agosto de 2022 esteve praticamente fechado, com Vlachodimos a aceitar a mudança para Amesterdão - acordou com o clube dos Países Baixos um contrato até 2026. Porém, sem tempo para encontrar uma alternativa credível para a baliza das "águias", a direcção benfiquista recuou. Seis meses depois, cedeu a título definitivo Helton Leite aos turcos do Antalyaspor.

Dois meses depois, reforçando a aposta em Vlachodimos, o Benfica renovou com o internacional grego até 2027, duplicando o seu ordenado: dos 650 mil euros brutos que auferia, o guarda-redes passou a ganhar 1,4 milhões por temporada.

Na oficialização da renovação, Vlachodimos, que foi uma das principais figuras dos “encarnados” na conquista do título, disse estar "contente e orgulhoso por assinar um novo contrato": "Sinto-me muito bem aqui. O Benfica não é apenas um grande clube, é como uma família."

Porém, num ápice, tudo mudou. Com as “águias” a colocarem como uma das suas prioridades na pré-época a contratação de um guarda-redes de nível internacional, o brasileiro Bento surgiu como primeira hipótese, mas, aproveitando uma excelente oportunidade de negócio, o Benfica virou as agulhas para um dos mais promissores guarda-redes europeus: por 10 milhões de euros - mais um milhão por objectivos -, Anatolii Trubin trocou o Shakhtar Donetsk pelo clube da Luz.

Meia dúzia de dias depois de o ucraniano ser oficializado, a derrota do Benfica na estreia do campeonato resultou num choque frontal entre Schmidt e Vlachodimos. Sem meias palavras, o técnico disse em conferência de imprensa que o grego “podia ter feito melhor frente ao Boavista” e que “foram três remates e três golos” dos portuenses.

As palavras do germânico não agradaram ao internacional grego e, após uma troca de argumentos entre jogador e treinador no dia do jogo frente ao Estrela da Amadora, Schmidt decidiu afastar Vlachodimos da convocatória e dar a titularidade a Samuel Soares. Confrontado com o tema após a vitória frente à formação amadorense, o técnico mostrou desconforto e ficou-se com um lacónico: “Não comento mais o tema".

O diferendo latente entre Schmidt e Vlachodimos irá, segundo o PÚBLICO apurou, levar a que a direcção “encarnada” promova nesta segunda-feira uma reunião entre os dois. Se não surgir “fumo branco” no final, o Ajax pode surgir como a solução para o problema.

Após a recusa do Benfica em vender Vlachodimos em Agosto de 2022, o clube de Amesterdão apostou na primeira metade de 2022-23 no veterano Remko Pasveer, mas o guarda-redes, actualmente com 39 anos, nunca se conseguiu impor, forçando a equipa de Amesterdão a ir ao mercado em Janeiro: Gerónimo Rulli foi contratado ao Villarreal, por oito milhões de euros.

No entanto, numa altura em que até era apontado como possível reforço do Bayern Munique, Rulli sofreu há uma semana uma lesão no ombro direito na vitória do Ajax frente ao Heracles, no arranque da Eredivisie.

Assim, com o argentino fora dos relvados até 2024, o nome de Vlachodimos voltou a estar em cima da mesa dos neerlandeses que, segundo o PÚBLICO confirmou, aguardam apenas a confirmação do “divórcio” definitivo entre o guarda-redes e Roger Schmidt para voltarem a apresentar ao Benfica uma proposta para a contratação do internacional grego.