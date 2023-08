Vela: Vasileia Karachaliou garante vaga olímpica e medal race nos Mundiais

A velejadora Vasileia Karachaliou tinha já praticamente garantida a vaga olímpica para Portugal na classe ILCA 6, mas neste sábado reforçou o seu estatuto garantindo a "medal race", destinada aos 10 melhores nos Mundiais de Haia.

A grega, que compete por Portugal mediante uma licença especial da federação internacional da modalidade (World Sailing), até começou mal o dia, com um 56.º lugar, o seu pior desempenho ao ser penalizada por uma falsa partida. No entanto, corrigiu o registo na segunda regata, que terminou em 11.º.

Contas feitas, Karachaliou somou 106 pontos no nono lugar, sendo que na "medal race", em que a pontuação é a dobrar, tem uma rival italiana a um ponto e uma sueca a três, aspirando ainda a subir na classificação - mesmo que não o suficiente para lutar pelas medalhas.

A vice-campeã da Europa, já este ano, só poderá, no entanto, representar Portugal caso consiga a cidadania até Março do próximo ano. Se assim não for, a vaga será atribuída a outro país.

Esta é a terceira classe que Portugal classifica nos Mundiais de Haia, após a dupla Diogo Costa e Carolina João em 470 e Eduardo Marques em ILCA 7.

Nas duas regatas que faltavam disputar, o português estava a um lugar, por país, de garantir um dos 16 ingressos nos próximos Jogos Olímpicos, tendo-o conseguido com um 46.º posto, o seu pior registo na competição, que descartou, entretanto corrigido com um quarto lugar.